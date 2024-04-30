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Президентка Єврокомісії виступає проти ізраїльської атаки на Рафах

Фон дер Ляєн повідомила, що раніше відвідала Рафах.

Президентка Єврокомісії виступає проти ізраїльської атаки на Рафах
Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступає проти атаки Ізраїлю на Рафах.

Про це повідомляє Politico.

“Я ніколи не малюю червоні лінії, але вважаю, що було б абсолютно неприйнятно, якщо Нетаньяху вторгнеться”, - відповіла фон дер Ляєн на запитання, чи призведе ця атака до санкцій ЄС проти Ізраїлю.

Вона додала, що Єврокомісія може вдатись до цього, якщо Ізраїль вторгнеться в Рафах.

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Президентка Єврокомісії наголосила, що завжди захищала право Ізраїлю на захист, водночас закликаючи лідерів Ізраїлю діяти в межах гуманітарного та міжнародного права.

Фон дер Ляєн повідомила, що відвідала Рафах і виявила, що “нестерпно” і “неприйнятно”, скільки гине “невинних мирних жителів” і “особливо дітей”.

На думку політикині, єдине рішення, яке принесе мир у регіон, це припинення вогню, звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, і рішення про дві держави.

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