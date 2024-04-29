Німеччина надсилає черговий пакет військової допомоги Україні

Уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. До нвого пакету увійшли БМП MARDER, боєприпаси для ППО та LEOPARD 2, два ЗРК SKYNEX з боєкомплектом, радари та інше.

Список оновлено на сайті федерального уряду.

Німеччина передає черговий пакет військової допомоги до якого, зокрема, увійшли й боєприпаси до систем ППО.

Загалом, уряд ФРН виділив для допомоги Україні близько 5 мільярдів євро у 2023 році, 1,6 мільярда євро у 2022, а також заплановано у 2024 планується виділити ще 2,9 мільярда євро на поставки допомоги в період з 2025 по 2028 рік.

До нового пакету військової допомоги увішли:

100 бойових машин піхоти MARDER з амуніцією та запчастинами

боєприпаси для LEOPARD 2 , 2 ЗРК SKYNEX з боєкомплектом

, 146 000 боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD

81 500 боєприпасів калібру 155 мм

Ракети для IRIS-T , 9 РЛС

, 8 інженерних броньованих машин DACHS.

Також до пакету увійшли протитанкова зброя RGW 90, 120-мм мінометні боєприпаси, маскувальні сітки, аптечки, човнові мотори, світлодіодні лампи, 40-мм патрони та інше.