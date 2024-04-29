Німеччина надсилає черговий пакет військової допомоги Україні

Уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. До нвого пакету увійшли БМП MARDER, боєприпаси для ППО та LEOPARD 2, два ЗРК SKYNEX з боєкомплектом, радари та інше.
Список оновлено на сайті федерального уряду.
Німеччина передає черговий пакет військової допомоги до якого, зокрема, увійшли й боєприпаси до систем ППО.
Загалом, уряд ФРН виділив для допомоги Україні близько 5 мільярдів євро у 2023 році, 1,6 мільярда євро у 2022, а також заплановано у 2024 планується виділити ще 2,9 мільярда євро на поставки допомоги в період з 2025 по 2028 рік.
До нового пакету військової допомоги увішли:
- 100 бойових машин піхоти MARDER з амуніцією та запчастинами
- боєприпаси для LEOPARD 2,2 ЗРК SKYNEX з боєкомплектом
- 146 000 боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD
- 81 500 боєприпасів калібру 155 мм
- Ракети для IRIS-T,9 РЛС
- 8 інженерних броньованих машин DACHS.
Також до пакету увійшли протитанкова зброя RGW 90, 120-мм мінометні боєприпаси, маскувальні сітки, аптечки, човнові мотори, світлодіодні лампи, 40-мм патрони та інше.