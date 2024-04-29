Україна та Єврокомісія розпочинають переговори щодо продовження "транспортного безвізу"

Рада Європейського Союзу затвердила мандат на перемовини з Україною щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, так званий "транспортний безвіз".
Як повідомили у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, Європейська Комісія може офіційно почати перемовини щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС. Відповідний мандат на перемовини затвердила Рада ЄС під час засідання 29 квітня.
Наразі Єврокомісія пропонує продовжити Угоду, тобто «транспортний безвіз», щонайменше на 12 місяців з можливістю пролонгувати згодом ще на півроку. Йдеться про можливість виконувати бездозвільні двосторонні перевезення мінімум до червня 2025 року включно.
"Ми вітаємо рішення Європейського Союзу розпочати офіційні перемовини щодо продовження Угоди. Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а значить підтримувати нашу економіку, та імпортувати необхідне нашій державі", – сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Він зазначив, що українська сторона співпрацювала із Єврокомісією останні півроку над тим, щоб рішення про продовження Угоди було ухвалено вчасно – до кінця червня.
"Важливо, щоб всі зміни до пролонгованої Угоди були чіткими, прозорими, та не обмежували український перевізників у праві вільно перевозити товари до України та з України", – додав міністр.
Офіційний текст до обговорення буде надіслано Україні найближчим часом.
- На початку березня стало відомо, Європейська комісія запропонувала продовжити дію транспортної угоди із Україною до кінця 2025 року, проте із урахуванням деяких змін.
- 21 березня Україна і Єврокомісія провели перше за п'ять років засідання в межах транспортного діалогу. Сторони обговорили співпрацю щодо “Шляхів солідарності”, мережі TEN-T, розбудови прикордонної інфраструктури тощо.
- Україна підписала підписала з ЄС угоду "транспортний безвіз", вантажні перевезення автомобільним транспортом, у червні 2022 року. У вересні її затвердив Зеленський, а у листопаді ратифікував Європарламент. Проте угода почала діяти ще до завершення ратифікаційних процедур.
- "Шляхи солідарності" між Україною та ЄС були створені як альтернатива судноплавним маршрутам Чорного моря, після того, як українські порти України були заблоковані Росією. Це дозволило додатковим вантажівкам перевозити життєво важливі вантажі в Україну.
- Підписаний документ спростив визнання водійських документів українців. Україна та ЄС звільнили власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія. Також дійсні сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС.
- Проте «транспортний безвіз» призвів до протестів з боку польських перевізників у листопаді 2023 року. Зрештою, Польща забажала внести зміни до угоди між Україною та ЄС.