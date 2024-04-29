Україна та Єврокомісія розпочинають переговори щодо продовження "транспортного безвізу"

Єврокомісія пропонує продовжити "транспортний безвіз" щонайменше на 12 місяців з можливістю пролонгувати згодом ще на півроку.

Рада Європейського Союзу затвердила мандат на перемовини з Україною щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, так званий "транспортний безвіз".

Як повідомили у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, Європейська Комісія може офіційно почати перемовини щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС. Відповідний мандат на перемовини затвердила Рада ЄС під час засідання 29 квітня.

Наразі Єврокомісія пропонує продовжити Угоду, тобто «транспортний безвіз», щонайменше на 12 місяців з можливістю пролонгувати згодом ще на півроку. Йдеться про можливість виконувати бездозвільні двосторонні перевезення мінімум до червня 2025 року включно.

"Ми вітаємо рішення Європейського Союзу розпочати офіційні перемовини щодо продовження Угоди. Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а значить підтримувати нашу економіку, та імпортувати необхідне нашій державі", – сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він зазначив, що українська сторона співпрацювала із Єврокомісією останні півроку над тим, щоб рішення про продовження Угоди було ухвалено вчасно – до кінця червня.

"Важливо, щоб всі зміни до пролонгованої Угоди були чіткими, прозорими, та не обмежували український перевізників у праві вільно перевозити товари до України та з України", – додав міністр.

Офіційний текст до обговорення буде надіслано Україні найближчим часом.