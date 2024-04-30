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У Польщі відкрили справу щодо постачання армії гвинтівок Grot з дефектами

Військові отримали 40 тисяч одиниць 5,56-мм гвинтівки MSBS Grot з технічними несправностями.

У Польщі відкрили справу щодо постачання армії гвинтівок Grot з дефектами
Автомат Grot
Фото: Wojsko Polskie

Окружна прокуратура у Варшаві відкрила справу щодо постачання до армії польських штурмових гвинтівок Grot у версіях A0, A1, A2 з технічними недоліками, пише Укрінформ.

Чиновники інспекції озброєння ЗС Польщі у 2017 році видали рішення та затвердили протокол про кваліфікаційні випробування Grot без врахування дефектів.

Речник польської прокуратури Шимон Банна заявив, що це призвело до поставок польській армії понад 40 тисяч одиниць 5,56-мм гвинтівки MSBS Grot з несправностями. Державі завдали шкоди на приблизно 299 мільйонів злотих (близько 75 млн дол).

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Автоматичні гвинтівки Grot перебувають на озброєнні польської армії з 2017 року. На початку 2023 року тодішній віцепрем’єр, міністр національної оборони РП Маріуш Блащак заявив, що Польща отримає на озброєння ще майже 70 тисяч автоматичних гвинтівок Grot.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Варшава передала Києву 10 тисяч гвинтівок Grot у версіях A1 i A2. У березні 2023 року Блащак повідомив, що Україна хоче купити партію таких гвинтівок. Однак, у січні цього року польське видання Onet з посиланням на PGZ написало, що такого замовлення не було. Видання повідомляло, що після спільних навчань польського й українського спецназу військові нарікали на технічні проблеми з експлуатацією Grot, а також низьку точність цього виду зброї.

Президент Польщі Анджей Дуда відвідав збройовий завод у Радомі, де виробляють гвинтівки Grot
Фото: EPA/UPG
Президент Польщі Анджей Дуда відвідав збройовий завод у Радомі, де виробляють гвинтівки Grot

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