Армія Польщі отримає ще майже 70 тисяч автоматичних гвинтівок Grot

Польща отримає на озброєння ще майже 70 тисяч автоматичних гвинтівок Grot.

Таку угоду з виробником підписав у понеділок міністр національної оборони Маріуш Блащак, пише Укрінформ.

“Це хороші, перевірені гвинтівки. Їх добре оцінюють у польській армії, а також військовослужбовці української армії... Вони позитивно зарекомендували себе в бою. Це найважливіший тест, який пройшла гвинтівка Grot”, – зазначив міністр.

Угода передбачає, що польський збройовий завод“Лучник” із Радома виготовить гвинтівки для армії до кінця 2026 року.

Таким чином, з урахуванням попередніх угод, для потреб Збройних сил РП загалом закуплено вже близько 100 тис. автоматичних гвинтівок цього типу.

За словами Блащака, у наступні тижні буде підписано ще декілька угод на купівлю гвинтівок Grot – з огляду на заплановане збільшення чисельності армії до 300 тис. військовослужбовців (на сьогодні вона становить майже 164 тис.).

Міністр підкреслив, що польська армія посилює оборонні спроможності, аби “відлякати агресора”. Міністр підкреслив, що Польща хоче миру, але для цього “мусить готуватися до війни”.

Він зазначив, що таких гвинтівок має бути в країні дуже багато, зокрема і на складах. У цьому контексті Блащак навів приклад, як у перші дні повномасштабної війни у Києві та інших містах України цивільним видавали автомати, щоб захищатися від російського агресора. На переконання міністра, у Польщі також мають бути відповідні запаси автоматичної зброї на такий випадок.

Автоматична гвинтівка Grot калібру 5,56 мм з’явилася на озброєнні польської армії в 2017 році. Станом на сьогодні у ЗС Польщі є 17 тис. гвинтівок цього типу.

Після початку повномасштабної агресії Росії проти України Варшава передала Києву до 10 тис. карабінів Grot у версії А2.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023 році.