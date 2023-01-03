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Голови оборонних відомств НАТО обговорять підтримку України

Також будуть обговорюватись інші важливі питання, котрі стосуються України.

Голови оборонних відомств НАТО обговорять підтримку України
Фото: EPA/UPG

18-19 січня 2023 року в Брюсселі пройде засідання Військового комітету НАТО. 

Про це повідомила пресслужба НАТО

Зустріч очолить адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету. У ній візьмуть участь начальники оборонних збройних сил Альянсу та їхні колеги із Фінляндії та Швеції. Їх підтримуватимуть генерал Крістофер Каволі, Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, і генерал Філіп Лавін, Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації, кожен з яких очолить сесію.

 

“На останньому засіданні Військовий комітет обговорюватиме постійну підтримку України з боку НАТО”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що на засіданні також обговорять спостереження за поточною війною в Україні та прискорення впровадження Концепції НАТО щодо завершення бойових дій. 

Також начальники Генеральних штабів зустрінуться зі своїми оперативними партнерами у Силах для Косово (KFOR) – Вірменією, Австрією, Фінляндією, Ірландією, Молдовою, Швецією, Швейцарією та Україною.  

Крім того, будуть розглянуті чисельні інші питання, безпосередньо не дотичні до України. 

Як раніше повідомлялось, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія не змінила мету, заради якої вона розв'язала загарбницьку війну проти України. Тому необхідно бути готовими до можливих довгострокових ворожих наступів.

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