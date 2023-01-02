Урсула фон дер Ляєн та Зеленський провели першу телефонну розмову в новому році

"ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки буде потрібно".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

Про це фон дер Ляєн повідомила у Twitter.

"У першій телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським у новому році я висловила щиру підтримку та найкращі побажання у 2023 році українському народу. ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки буде потрібно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу. Боротьбу за свободу та проти жорстокої агресії", – наголосила вона.

In the 1st call of the new year with President @ZelenskyyUa, I conveyed my wholehearted support and best wishes for 2023 to the Ukrainian people.



The EU stands by you, for as long as it takes.



We support your heroic struggle.

A fight for freedom and against brutal aggression. pic.twitter.com/sKZKilUpDg — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 2, 2023

Нагадаємо, раніше фон дер Ляєн привітала українців із Різдвом і відзначила солідарність з українцями, яку Європейський Союз проявив у 2022 році.