У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)
У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Над Києвом збили 32 повітряні цілі (оновлено)
Над Києвом збили 32 повітряні цілі (оновлено)
Росія за добу втратила понад 700 окупантів і два танки, – Генштаб
Росія за добу втратила понад 700 окупантів і два танки, – Генштаб
Ледве встигали перезаряджати NASAMS, - Повітряні сили про нічну атаку дронами
Ледве встигали перезаряджати NASAMS, - Повітряні сили про нічну атаку дронами
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
140 українських військових повернулись з російського полону
140 українських військових повернулись з російського полону
ГоловнаСвіт

Урсула фон дер Ляєн та Зеленський провели першу телефонну розмову в новому році

"ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки буде потрібно".

Урсула фон дер Ляєн та Зеленський провели першу телефонну розмову в новому році
Фото: twitter.com/vonderleyen

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

Про це фон дер Ляєн повідомила у Twitter.

"У першій телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським у новому році я висловила щиру підтримку та найкращі побажання у 2023 році українському народу. ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки буде потрібно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу. Боротьбу за свободу та проти жорстокої агресії", – наголосила вона.

Нагадаємо, раніше фон дер Ляєн привітала українців із Різдвом і відзначила солідарність з українцями, яку Європейський Союз проявив у 2022 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також