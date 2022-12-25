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Президентка Єврокомісії: "Цей рік був роком солідарності з українцями"

Урсула фон дер Ляєн привітала людей із Різдвом.

Президентка Єврокомісії: "Цей рік був роком солідарності з українцями"
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, вітаючи з Різдвом, відзначила солідарність з українцями, яку Європейський Союз проявив у 2022 році.

Про це вона написала в неділю у своєму Twitter.

"Святкуючи Різдво, давайте згадаємо цей знаменний рік. Рік, коли ми подолали труднощі, безпрецедентну енергетичну кризу і проявили солідарність з українцями, які захищають свою країну. Рік, який розкрив душу і силу Європи. Щасливого Різдва всім", - написала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у додатку "Дія" запустили нове опитування. Воно стосується дати святкування Різдва Христового.

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