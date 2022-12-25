​У Росії раптово помер гендиректор компанії з виробництва носіїв для "Калібрів"

У Петербурзі помер гендиректор компанії "Адміралтейські верфі", яка виготовляла підводні човни-носії для "Калібрів".

Про це повідомляє пресслужба Об'єднаної суднобудівної корпорації (ГЗК), передає "Радіо Свобода".

"Життя Олександра Сергійовича Бузакова обірвалося передчасно, трагічно", – йдеться у повідомленні корпорації.

За час його керівництва "Адміралтейські верфі" виробляли вдосконалені дизельні підводні човни, здатні нести і запускати ракети "Калібр".

За життя Бузаков розповідав, що з підводних човнів, які виробляла його компанія, "завдавали ракетних ударів по базах терористів у Сирії". При цьому ще у квітні 2022 року стало відомо, що Росія вперше використала для завдання ракетних ударів по Україні дизельні підводні човни.

Нагадаємо, як повідомили Військово-морські сили ЗСУ, станом на 24 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває до 11 російських кораблів, із них – чотири носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 20 ракет.

Станом на 23 грудня, за даними ВМС, у Чорному морі був один носій "Калібрів". До цього у ВМС повідомляли, що в останні шість днів Росія не тримала на чергуванні в Чорному морі носіїв крилатих ракет "Калібр".

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи. Наразі в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.