Молдова спростила правила в'їзду для українців

Національна комісія Молдови з надзвичайного стану спростила правила в'їзду до країни для українців.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

Спрощення стосуватиметься процедури в'їзду для українців, які тепер зможуть в'їхати до Молдови через молдовсько-румунський кордон та Кишинівський аеропорт на підставі ID-картки, внутрішнього паспорта, а також інших документів, що посвідчують особу.

Зазначене рішення Нацкомісії доповнює рішення, ухвалене 24 лютого, яке дозволяло українцям потрапити до країни за спрощеною процедурою.

На підставі тих самих документів українці також зможуть виїхати з Молдови в Україну.

Нагадаємо, раніше очільник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що Росія може напасти на Молдову на початку лютого. Ситуація залежить від розвитку війни в Україні.

На початку грудня під час російської атаки одна з ракет впала на територію Молдови.