У Гаазі з'явився громадський транспорт із логотипом UNITED24.

Про це йдеться на Telegram-каналі платформи.

Містом курсує новий трамвай із логотипом та QR-кодом UNITED24. Гаага стала вже третім містом, де реалізували таку ідею.

Спершу громадський транспорт із логотипом UNITED24 з'явився у Вільнюсі та Відні.

"Вдячні ініціативі групи віденських волонтерів на чолі з українськими дипломатами Олегом Вербовим та Віталієм Литвином, які творчо підійшли до підтримки UNITED24!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на платформу United24 220 тисяч злотих (майже 1,8 млн грн) переказало Radio Wolny Świat.

Також платформа спільно з Укрзалізницею запустили продаж благодійних квитків на перше рейси до деокупованих Сімферополя, Донецька, Луганська, Маріуполя та Херсона.