Росія втратила газовий ринок Європи назавжди, – заступник директора МВФ

Україна з 2014 року попереджала європейських партнерів, що російський газ це - зброя, а не економічний інструмент.

Росія остаточно втратила доступ на європейський газовий ринок, бо в Європі нарешті зрозуміли, що російський газ – це зброя.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислав Рашкован.

"Росія втратила європейський ринок газу – назавжди. Не існує можливості, щоб Європа знову погодилася би лізти в цю пастку Росії", – зауважив він.

Він нагадав, що Україна попереджала європейських партнерів з 2014 року, що російський газ це зброя, а не економічний інструмент. Рашкован також наголосив, що санкції діють ефективно, і в довгостроковому плані Росія не має жодних економічних перспектив.

"Саме тому наступного року економіка РФ за прогнозами визначена з «мінусом». Вони втратили доступ до технологій, до міжнародних грошей, до глобальних компаній. Структурно – це великий вплив на російську економіку", – сказав він.

Заступник директора зазначив, що великий потенційний вплив матимуть нафтові обмеження проти РФ, запроваджені в грудні.

"Це є найбільш впливовою санкцією для економіки РФ, бо основні доходи кремля від нафти надалі постійно зменшуватимуться", – підкреслив Рашкован.

Нагадаємо, в квітні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила Росію за спроби “шантажувати” Європу після того, як російський “Газпром” оголосив про припинення постачання газу у Польщу та Болгарію. Вона наголосила, що це вкотре показує ненадійність Росії як постачальника газу.

Наразі країни ЄС домовилися обмежити ціни з 15 лютого 2023 року на природний газ у разі їхнього стрибка понад рівень $1975 за 1000 куб. м (180 євро за мегават/годину). Ліміту цін мають дотримуватися всі європейські хаби.

Що це дає європейцям і як вплине на росіян, читайте в матеріалі LB.ua "Стеля стримування. Чому ЄС обмежив ціну газу і як це вплине на Росію".