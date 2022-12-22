Країни G7 зібрали для України $32 млрд на наступний рік

Готові дати більше, якщо це буде потрібно.

Країни "Великої сімки" мобілізували до $32 млрд бюджетної та економічної підтримки для України на 2023 рік, повідомляє Reuters.

Відповідну заяву озвучили міністри фінансів у четвер, 22 грудня.

У G7 додали, що готові в разі необхідності збільшити свої внески і розмір допомоги.

Пакет фінансової підтримки включає, зокрема, і 19 мільярдів доларів від Європейського Союзу. Ця сума виплачена або ж перебуває в процесі виплати.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що підтримка України після вторгнення Росії залишається пріоритетом G7.

Додамо, що у 2023-му у "Великій сімці" замість Німеччини буде головувати Японія.

Нагадаємо, 16 грудня формально було затверджено виділення Україні макрофінансової допомоги у 2023 році в обсязі 18 мільярдів євро.

Україна також отримала грант від США у розмірі 2 млрд доларів.