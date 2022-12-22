У Чехії на полігоні Лібава завершилося навчання українських військових, повідомляє iDNES.

Курс підготовки бійців у межах місії Європейського Союзу EUMAM тривав три тижні.

За цей час військові відпрацювали базові навики (стрільба з автоматів, водіння БМП) та обмінялися досвідом з ведення атак, оборони та пересування.

На навчанні перебували як бійці, котрі тільки опановують військову справу, так і досвідчені фахівці, які вже побували в боях. Останні обмінювалися досвідом із чеськими колегами щодо ведення реального бою.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила про підтримку українських військових і наголосила на необхідності перемоги над російським диктатором.

У 2023 році до Чехії на військові навчання мають прибути іще чотири групи бійців з України чисельністю майже 800 осіб. Для першої групи навчання має розпочатися уже в січні.

Фото: iDNES

Фото: iDNES

Нагадаємо, раніше очільник генштабу Чехії Карел Ржешка підтвердив журналістам інформацію, що військовослужбовці з України перебувають на полігоні Лібава в Чехії для проходження військових навчань.

На початку грудня такі навчання завершилися у Великобританії.