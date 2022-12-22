За відсутності нових обстрілів Україна відновить енергосистему до літа, – Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про те, що у випадку відсутності нових обстрілів з боку Росії Україна зможе стабілізувати енергетичну систему до літа.

Про це Герман Галущенко заявив в інтерв'ю Forbes.

Міністр підтвердив, що ситуація в енергосистемі України складна, але не назвав точних цифр. У понеділок, 19 грудня, були дуже суттєві для Києва пошкодження внаслідок обстрілів.

"Тому в Києві зараз – найскладніша ситуація. Вона потроху покращується. Сьогодні доступної потужності вже більше, ніж вчора", – зазначив він.

Міністр наголосив, що Київ не від'єднаний від енергосистеми – українська енергосистема цілісна.

На питання, коли Україна зможе стабілізувати системи і припинити відключення світла за умови, що ударів більше не буде, Галущенко відповів:

"Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа.

Галущенко додав, що розглядається варіант імпорту електроенергії.

"Ми вже тестували імпорт у невеликих обʼємах. Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт – день, 700 МВт – ніч. Технічно можливість набагато більша – 1,6–2 ГВт", – додав він.

Також серед рішень – мобільні електростанції потужністю до 50 МВт. Вони допоможуть заживлювати електростанції, які "сіли на нуль", а також дадуть додаткову потужність системі.

В Україні є виробники, які виготовляють такі станції, заявив міністр.

Нагадаємо, станом на ранок 22 грудня зберігався значний дефіцит потужності в енергосистемі країни. До енергосистеми підключили енергоблок АЕС.