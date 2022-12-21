Інвестклімат і ситуація в економіці та фінансових ринках України

Незважаючи на те, що терористичні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру чинять суттєвий негативний вплив на економічну активність, український бізнес поступово адаптується до складних умов. В рамках опитування Європейської Бізнес Асоціації «Індекс інвестиційної привабливості України» 86% підприємств підтвердили, що встановлюють генератори та інші джерела безперебійного живлення для мінімізації втрат від відключень електроенергії. Загалом, незважаючи на війну, дещо зменшилась кількість респондентів, які вважають інвестклімат вкрай несприятливим – з 53% до 37%, 99% компаній Асоціації планують продовжувати працювати на ринку України у 2023 році, а 63% навіть збираються інвестувати в Україну у воєнний час.

Фото: EPA/UPG

Водночас показовим залишається те, що без урахування чинників, що викликані війною (повномасштабна військова агресія Росії та атаки на українську енергосистему) корупція продовжує очолювати перелік факторів негативного впливу на інвестиційний клімат. Це зумовлює необхідність завершення раніше розпочатих структурних реформ та забезпечення верховенства права навіть в умовах воєнного стану.

Згідно з останніми оцінками Уряду, що були озвучені на минулому тижні Прем'єр-міністром України, завдані економіці внаслідок війни збитки складуть близько 700 млрд дол. США. Такі оцінки розміру втрат, що не є остаточними та продовжують зростати, вказують на те, що «заморожених» на Заході державних активів рф (в т.ч. резервів ЦБ в розмірі близько 300 млрд дол США) та активів пов’язаних з нею осіб виявиться недостатньо для компенсації. Це потребуватиме активізації роботи щодо багатосторонньої підтримки відбудови України вже найближчим часом.

Бюджетна сфера

Під час чергового аукціону з розміщення державних цінних паперів, який відбувся 20.12.2022, Міністерство фінансів залучило для фінансування державного бюджету 6 млрд. гривень на строки від 6 місяців до 2 років із дохідністю від 14% до 19,5% (без змін порівняно із попереднім аукціоном), а також 208 млн. доларів США (на 6 міс. із дохідністю 4,25%). Середньозважена дохідність нових гривневих запозичень становила 18,1%.

Водночас сальдо внутрішніх боргових операцій Уряду з початку грудня було від’ємним та становило 16 млрд. гривень, а загалом, із початку повномасштабної війни станом на 19 грудня 2022 р. Уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 213,3 млрд грн, 2,1 млрд. дол. США та 662,6 млн євро, тоді як від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах залучив 143,8 млрд грн, 1,4 млрд. дол. США та 977,3 млн євро.

Обсяг державних цінних паперів в обігу за плинний тиждень збільшився на 15,8 млрд. гривень завдяки придбанню Національним банком державних цінних паперів на суму 15 млрд. гривень, а також збільшення інвестицій в ОВДП з боку юридичних осіб (+5,4 млрд. гривень), тоді як обсяг ОВДП у власності банків скоротився за тиждень на 4,8 млрд. гривень. Загалом, з початку повномасштабної війни Національний банк придбав у власність ОВДП на суму 400 млрд. гривень, збільшивши свій портфель державних цінних паперів до 704,6 млрд. гривень.

Валютний ринок

Зростання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків минулого тижня на тлі скорочення її пропозиції обумовило більш як дворазове зростання чистого попиту на іноземну валюту на міжбанківському ринку за клієнтськими операціями. Це, у свою чергу, визначало збільшення 4-й тиждень поспіль інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюти для збалансування ринку. Упродовж минулого тижня Національний банк продав 841 млн. доларів США, порівняно із 583 млн. доларів США тижнем раніше.

Важливим фактором підтримки збалансованості валютного ринку є надходження міжнародної фінансової допомоги. Так, цього тижня до Державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд дол. США від Сполучених Штатів Америки, надані через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». Залучене грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій. Також Україна отримала від Канади 500 млн канадських доларів (екв. 367 млн доларів США) відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою. Загальна сума кредиту, який надається на пільгових умовах через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду, становить 1,95 млрд канадських доларів (екв. 1,432 млрд доларів США).

Фінансовий сектор

За даними Національного банку у січні-листопаді 2022 року чистий прибуток банківської системи становив 19,4 млрд. гривень (+8,5 млрд. гривень у жовтні). Покращення фінансового результату банків, починаючи з 3 кварталу 2022 року, мало місце через переоцінку вартості цінних паперів в портфелях банків (в іноземній валюті та/або індексованих) після зміни обмінного курсу гривні, що збільшило їх позитивний фінансовий результат за відповідною статтею на 30,3 млрд. гривень у липні-листопаді 2022 р. Натомість збільшення відрахувань у резерви за активними операціями (+55,1 млрд. гривень у липні-листопаді) виступало основним чинником негативного впливу на фінансовий результат діяльності банків.

Через збереження значного відсоткового спреду між активними та пасивними операціями, чисті процентні доходи банків за 11 місяців 2022 року зросли на 28,3% до відповідного періоду минулого року та становили 135,5 млрд. гривень. Натомість чисті комісійні доходи банків у січні-листопаді 2022 року скоротилися на 14,5% порівняно з відповідним періодом минулого року та становили 44,5 млрд. гривень. Рентабельність капіталу банків за результатами січня-листопада підвищилася до 9,3%, проте залишається суттєво меншою від довоєнного періоду, коли її значення перевищувало 30%.

Позитивні фінансові результати діяльності дозволяють банківській системі України демонструвати високі показники адекватності капіталу, які за результатами листопада залишалися на рівні близькому до попереднього місяця: 19,2% для регулятивного та 13,1% - для основного капіталу банків. Відповідні значення майже удвічі перевищують мінімальні нормативні вимоги (10% та 7% відповідно) та створюють запобіжний простір від негативного впливу воєнних дій на платоспроможність банківської системи.

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) стрімко зріс до майже 500 млрд. гривень. Основним чинником збільшення банківської ліквідності виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як чистий продаж Національним банком іноземної валюти банкам та збільшення готівки поза банками дещо зменшували обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Надлишок ліквідності, у свою чергу, визначає низький попит банків на кредити рефінансування (заборгованість платоспроможних банків за тендерними кредитами рефінансування НБУ за минулий тиждень скоротилася на 2,2 млрд. гривень) та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ (23%).

Достатність капіталу банків та високий рівень ліквідності створюють можливості для розвитку банківського кредитування, яке в умовах воєнних ризиків підтримується державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на умовах якої минулого тижня банками було видано 440 пільгових кредитів на загальну суму 1,95 млрд грн, з яких близько половини – державними банками. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою перевищила 17 тисяч на загальну суму понад 71 млрд. гривень. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу, левову частку (понад 80%) кредитів було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі. Частка кредитів на інвестиційні цілі залишається мізерною (1,1%).