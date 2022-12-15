Війна та нове життя у єМалятко: як працює найбільш комплексна е-послуга у світі

Об’єднання декількох державних послуг в одну комплексну за життєвою чи бізнес-подією – це сучасний світовий тренд у сфері цифровізації. Адже доволі часто людина стикається з необхідністю отримати одразу кілька державних послуг для відкриття власної справи (наприклад, кав’ярні) чи оформлення певної життєвої події (скажімо, народження дитини). Замість амбітної мрії, над якою працювала ціла когорта державних інституцій, цифрова держава стала для нас реальністю.

Така діджитал-модель спілкування між державою та громадянином ставить у фокус саме людину та її комфорт і безпеку. У центрі уваги – найважливіші події життя людини. Народження малюка, очевидно, чи не найзначущіша серед них. Саме так, ми багато уваги приділяємо сервісу «єМалятко», який і під час війни доступний онлайн.

Фото: EPA/UPG

Цей сервіс є першою в Україні комплексною електронною послугою, яка дозволяє батькам новонародженої дитини за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг, залежно від ситуації в родині. Серед них – такі базові послуги, як реєстрація народження дитини та допомога при народженні дитини. Серед додаткових послуг доступні такі як:

реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР). Номер вноситься до свідоцтва про народження. Номер УНЗР дитині присвоюється тільки, якщо зазначений УНЗР одного з батьків;

визначення належності дитини до громадянства України. Послуга надається автоматично лише якщо замовлено послугу з присвоєння дитині УНЗР;

реєстрація місця проживання дитини. Нагадаю, що зареєструвати місце проживання дитини потрібно протягом трьох місяців із дня її народження, проте під час війни ці терміни продовжуються. До того ж дитина віком до 14 років може бути зареєстрована лише за місцем проживання батьків (або одного з них). Наразі послуга не доступна;

призначення допомоги при народженні дитини. Під час заповнення заявки «Допомога при народженні» можна обрати фактичне місце проживання отримувача допомоги . Це особливо важливо, якщо отримувач допомоги є внутрішньо переміщеною особою. ВАЖЛИВО, при обранні послуги, для отримання грошової допомоги на банківську карту необхідно мати соціальну карту.

призначення допомоги багатодітним сім’ям. На третю і кожну наступну дитину в сім'ї ви отримуватимете по 1700 грн щомісячно до досягнення нею 6-ти років;

внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів. Це пришвидшить час підписання декларації з педіатром або сімейним лікарем, адже вся інформація про дитину уже буде у Реєстрі. Обрати послугу «Внесення даних дитини до Реєстру пацієнтів» можливо тільки при наявності медичного висновку;

виплата грошової компенсації за пакунок малюка.

Розмір компенсації з грудня 2021 – 6 300 грн. За них можна придбати дитячі товари офлайн або в інтернет-магазинах, їх список можна знайти на сайті Міністерства соціальної політики.

До запровадження послуги єМалятко для отримання всіх цих послуг потрібно було здійснити близько 10 візитів та подати більше 30 документів. У середньому на це йшло кілька тижнів.

Комплекс послуг щодо народження малюків реалізується і в інших країнах: в Канаді та Сербії – «5 в 1», та в Австралії і Новій Зеландії – «3 в 1». Україна ж забезпечила «9 в 1». Це саме той кейс, коли всі державні органи працюють злагоджено та ефективно задля отримання єдиного результату – якісного сервісу для громадянина.

Як це виглядає для людей? Подаєте заяву онлайн через портал Дія, офлайн у ДРАЦСі чи через ЦНАП.

Яким чином працює послуга «за лаштунками»?

Паралельно заява передається до ДПС та ДМС, в яких автоматично формується ІПН та УНЗ відповідно. Після відповідей від цих реєстрів завершується формування свідоцтва про народження.

Надалі свідоцтво в електронній формі надсилається до відповідного територіального управління соціального захисту, де відбувається призначення допомоги при народженні та інших соціальних допомог.

Також свідоцтво надсилається в електронній формі до відповідного органу місцевого самоврядування, де відбувається реєстрація місця проживання.

На окупованих територіях виникають складнощі з реєстрацією новонароджених, тому що органи державної реєстрації України втратили можливість там працювати, а нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій рф є нікчемними, не створюють жодних правових наслідків, і нікчемність цих актів не підлягає оскарженню та не може бути скасована.

Тож, аби допомогти громадянам, в Україні з початку війни змінився порядок надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Тепер немає прив'язки до місця проживання батьків чи місця народження дитини.

Під час війни державна реєстрація народження дитини проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням:

одного чи двох батьків;

когось із родичів, друзів;

іншої довіреної особи.

Зокрема, звернутися можна до органів місцевого самоврядування (виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад).

Підставами для державної реєстрації народження є медичний висновок і медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о), а також може бути довідка довільної форми без печатки, яка видається медиком за відсутності можливості заповнення свідоцтва.

Підтвердженням факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я на період дії воєнного стану на території України проводиться надавачами медичної допомоги.

Лікар має заповнити свідоцтво про народження (ф. № 103/о) після огляду матері і дитини. Такий огляд можливий, якщо в первинно-обліковій медичній документації жінки, зокрема, в електронній системі охорони здоров’я, наявні відомості, які підтверджують факт вагітності.

Згідно з Сімейним кодексом України, батьки мусять зареєструвати народження дитини протягом 1 місяця, але вони можуть звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в значно пізніші строки. У період війни відповідальність за порушення місячного терміну не застосовується.

Та що робити у випадку, коли потрібно встановити факт народження дитини, яке відбулось на окупованій території. Відтак, для отримання українських документів чи про народження малюка, чи про смерть близької людини, потрібно здійснити кілька кроків.

Незалежно від місця проживання (перебування) заявника при відсутності підстав для державної реєстрації народження та смерті такі реєстрації проводяться на підставі рішення суду.

Для розгляду відповідної справи у суді відділ ДРАЦС, на прохання заявника, складає, за встановленими формами, відмову у проведенні державної реєстрації народження, в якій викладає причини неможливості проведення такої реєстрації (Додаток 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 506/5 від 15.02.2022).

Заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України може бути подана до будь-якого суду на території України батьками, родичами, представниками.

Заявники звільняються від сплати судового збору, під час розгляду справ в усіх судових інстанціях. Справи про встановлення факту народження особи розглядаються невідкладно. У рішенні про встановлення факту народження особи обов’язково мають бути зазначені, встановлені судом дані про:

дату народження

місце народження

відомості про батьків.

Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження дитини підлягає негайному виконанню.

Копія судового рішення видається учасникам справи або невідкладно надсилається судом до органу ДРАЦС за місцем ухвалення рішення, яке є підставою для державної реєстрації та видачі відповідного свідоцтва.