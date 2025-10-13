Міжнародне стягнення аліментів: як Україна виконує Гаазьку Конвенцію

Саме для вирішення таких питань у міжнародному вимірі Україна приєдналася до Конвенції про стягнення аліментів за кордоном підписаної 20 червня 1956 року яка набрала чинності для України 19 жовтня 2006 року та Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання, вчиненої 23 листопада 2007 року у м. Гаазі яка у відносинах між Договірними державами, які підписали обидві конвенції замінює Конвенцію про міжнародне стягнення аліментів 1956 року настільки, наскільки її сфера застосування між такими державами збігається зі сферою застосування цієї Конвенції. Вона набула чинності для України 1 листопада 2013 року.

У сучасному світі все більше сімей мають зв’язки за межами однієї країни. Міграція, навчання, робота за кордоном — усе це породжує нові правові виклики, зокрема й у сфері забезпечення права дитини на належне утримання.

Фото: Twitter

Конвенція - це гарантія захисту прав дитини незалежно від кордонів

Конвенція встановлює механізм міжнародної співпраці у справах про стягнення аліментів, який забезпечує:

визнання та виконання рішень про стягнення аліментів, ухвалених у договірних державах;

винесення рішення в запитуваній державі;

зміна рішення прийнятого в запитуваній або іншій ніж запитувана державі

Стосовно таких заяв, відповідно до Гаазької конвенції, Центральні органи надають допомогу та вживають усіх необхідних заходів таких як:

встановленні місцезнаходження боржника або кредитора;

отриманні відповідної інформації стосовно доходів та в разі необхідності інших фінансових обставин боржника або кредитора, у тому числі місцезнаходження активів;

сприяння виконанню рішень про утримання, що триває, у тому числі стосовно будь-яких заборгованостей;

надання допомоги в установленні батьківства у випадках, коли це є необхідним для стягнення утримання;

сприяння отриманню та швидкому переказі виплат на утримання

Фактично, Конвенція дозволяє дитині отримати гарантоване законом утримання навіть тоді, коли один із батьків проживає в іншій країні — незалежно від того, де було ухвалено рішення про стягнення.

Центральний орган — Міністерство юстиції України

Виконання Конвенції в Україні забезпечує Міністерство юстиції України, яке визначене центральним органом для реалізації положень Гаазької Конвенції.

Юстиція України співпрацює з центральними органами інших держав — членів Конвенції, передає та отримує заяви про стягнення утримання, а також сприяє виконанню судових рішень на території України.

Важливо, що у разі коли рішення про стягнення аліментів ухвалене за кордоном, Міністерство юстиції України забезпечує його визнання і примусове виконання українською правовою системою.

Хто може скористатися Конвенцією

Конвенція охоплює зобов’язання з утримання, що виникають між батьками та дітьми, які не досягли 18 років.

Крім того, її окремі положення застосовуються і до ширшого кола сімейних зобов’язань — зокрема, щодо утримання повнолітніх дітей, які продовжують навчання, непрацездатних батьків, бабусь, дідусів, братів, сестер.

Тобто кожна дитина, яка має право на утримання, може розраховувати на захист своїх прав, навіть якщо батько чи мати мешкають у іншій договірній державі.

Як подати заяву

Якщо заявник проживає в Україні, він може звернутися безпосередньо до Міністерства юстиції України або через територіальні органу юстиції.

Якщо заявник мешкає в іншій державі, заява подається через центральний орган цієї держави до Міністерства юстиції України.

У заявах, передбачених Конвенцією, мають бути зазначені дані про заявника, боржника, дитину, а також суть прохання та підтвердні документи. Усі форми заяв опубліковані на офіційному сайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права та перекладені українською на сайті Міністерства юстиції.

Механізм взаємодії

Міністерство юстиції України, діючи як центральний орган, виконує комплекс дій:

отримує інформацію про місце проживання, доходи чи майно боржника;

забезпечує комунікацію із центральними органами інших держав;

організовує представництво інтересів заявника у суді через систему безоплатної правової допомоги;

здійснює примусове виконання рішень про стягнення аліментів.

Таким чином, українська юстиція не лише гарантує виконання судових рішень, а й сприяє збереженню соціальної справедливості, щоб жодна дитина не залишалася без належного утримання.

Україна як відповідальний учасник міжнародного правового простору

Виконання Гаазької Конвенції - це частина системної роботи Мін’юсту із забезпечення міжнародного правосуддя. Україна послідовно дотримується своїх міжнародних зобов’язань, забезпечує належний рівень міждержавної взаємодії та демонструє готовність захищати права своїх громадян незалежно від кордонів.