Українці почали більш сумлінно платити аліменти, щоб не втратити відстрочку від мобілізації, - Мін'юст

У 2024 році українці почали більш сумлінно сплачувати аліменти через загрозу втрати відстрочку від мобілізації. Приріст порівняно з минулим роком становить 30%.
Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Центрального управління Мін'юсту Кирило Міненко.
Він зазначив, що якщо у батька є троє неповнолітніх дітей, він має право на відстрочку від мобілізації, але за умови, що він їх утримує або справно сплачує аліменти.
"Якщо заборгованість по аліментах перевищує три місяці, то фактично вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином, і в такому разі він може бути позбавлений відстрочки від мобілізації," – пояснив Міненко.
Він додав, що такі державні механізми спонукають громадян України більш справно сплачувати аліменти.
- У травні набув чинності новий закон про мобілізацію. Серед іншого він передбачає додаткові санкції для військовозобов'язаних батьків, котрі не сплачують аліментів. Нині батьки трьох чи більше дітей мають право на відстрочку від військової служби. Однак, за несплату аліментів хоча б за одну дитину понад три місяці вони її втрачатимуть: ТЦК отримають доступ до бази даних про заборгованість. У Міністерстві юстиції оцінюють цей потенційний мобілізаційний ресурс у 20 тисяч людей. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "За несплату аліментів — мобілізація".
- У січні 2022 року Верховна Рада збільшила мінімальний розмір аліментів, що підлягає стягненню на дитину інших членів сім'ї та родичів не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Він складав 1 050 грн (для дітей до 6 років) та 1309 грн (від 6 до 18 років).
- Із січня 2024 року мінімальний розмір аліментів збільшився до 1 281,5 грн (для дітей до 6 років) та 1 598 грн (від 6 до 18 років). Це пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні. Відповідно, зростають і прив'язані до цього показника соціальні допомоги, виплати, зокрема, й аліменти на дітей. Прожитковий мінімум на дитину відповідно до віку становить: до шести років – 2 563 грн, для дітей від 6 до 18 років – 3 196 грн. Розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.