Українці почали більш сумлінно платити аліменти, щоб не втратити відстрочку від мобілізації, - Мін'юст

У 2024 році українці почали більш сумлінно сплачувати аліменти через загрозу втрати відстрочку від мобілізації. Приріст порівняно з минулим роком становить 30%.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Центрального управління Мін'юсту Кирило Міненко.

Він зазначив, що якщо у батька є троє неповнолітніх дітей, він має право на відстрочку від мобілізації, але за умови, що він їх утримує або справно сплачує аліменти.

"Якщо заборгованість по аліментах перевищує три місяці, то фактично вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином, і в такому разі він може бути позбавлений відстрочки від мобілізації," – пояснив Міненко.

Він додав, що такі державні механізми спонукають громадян України більш справно сплачувати аліменти.