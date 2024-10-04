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Хакери ГУР атакували ресурси постачальників російської армії, – ЗМІ

Унаслідок кіберудару на атакованих ресурсах зʼявилося зображення сови над знешкодженим агресором.

Хакери ГУР атакували ресурси постачальників російської армії, – ЗМІ
Фото: Reuters

Кіберфахівців Головного управління розвідки Міноборони України атакували кілька ворожих онлайн-ресурсів, які мають стосунок до постачання окупаційної армії або відстежування переміщення людей в РФ, повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела. 

Зокрема, внаслідок операції отримано дані до ресурсу okrug.ru, який є постачальником військового спорядження та уніформи для МО РФ (ВКС РФ, СВ РФ, ВМФ РФ).

Також кіберфахівці ГУР атакували ресурси vashhotel.ru і отримали доступ до даних користувачів - військовослужбовців РФ, які бронюють житло на території Росії.

Серед інших уражено ресурс Gostpatent.ru, який містить базу даних зареєстрованих патентів та може становити інтерес для воєнної розвідки.

Унаслідок кіберудару на атакованих ресурсах зʼявилося зображення сови над знешкодженим агресором.

У ГУР зазначають, що всі вражені ресурси здійснюють діяльність в інтересах держави-агресора та сприяють окупаційній армії РФ.

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