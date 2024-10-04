"Енергоатом" звільнив топменеджера Скопича, якого раніше упіймали на хабарі

У компанії кажуть, що підозра Скопичу жодним чином не повʼязана із роботою в "Енергоатомі".

"Енергоатом" звільнив свого директора з контрольно-ревізійної роботи та комплаєнс-політики Олександра Скопича після того, як СБУ його затримала та оголосила про підозру.

Про це йдеться у заяві компанії.

Там вважають, що справа Скопича стала тригером для інформаційних атак на компанію, щоб посилити їхній "ефект".

"Слід зазначити, що оголошена О. Скопичу підозра жодним чином не повʼязана з його роботою в АТ "НАЕК "Енергоатом", – йдеться у повідомленні.

Наприкінці вересня топменеджера "Енергоатома" звільнили із компанії.

"Враховуючи суспільний резонанс та порушення ним вимог Компанії у сфері боротьби із корупцією, 30 вересня 2024 р. наказом в.о. Голови правління АТ «НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна цього посадовця звільнено із займаної посади", – зазначено у повідомленні.

Також додали, що "Енергоатомі" налагоджена і ефективно працює система боротьби із корупцією та зловживаннями посадових осіб, зокрема ретельно перевіряється вся тендерна документація.

"Всі закупівлі здійснюються суворо відповідно до чинного законодавства через систему Prozorro, що гарантує повну прозорість та відкритість процесів. В разі виявлення порушень при проведенні закупівель, в Компанії одразу призначаються службові розслідування, за результатами яких приймаються відповідні кадрові та дисциплінарні рішення", – додали в "Енергоатомі".

Крім цього зазначили, що всі інформаційні атаки на компанії спрямовані на зрив ворогом проходження осінньо-зимового періоду та пошук нових обʼєктів для масованих атак.