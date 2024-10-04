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Мешканець Краматорська здавав окупантам позиції українських бійців на Покровському напрямку

Фігурант об’їжджав або пішки обходив місцевість поблизу лінії фронту, де приховано фіксував позиції українських військ.

Мешканець Краматорська здавав окупантам позиції українських бійців на Покровському напрямку
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента воєнної розвідки РФ. Зловмисник розвідував бойові позиції українських військ, які тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

У зоні особливої уваги російської спецслужби були укріпрайони та вогневі позиції сухопутних підрозділів ЗСУ. Також ворог намагався виявити локації логістичних центрів з ремонту військової техніки та розташування складів з боєприпасами Сил оборони.

У разі отримання розвідданих окупанти планували використати їх для підготовки бойових операцій.

Щоб отримати координати для вогневого ураження, воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала 49-річного безробітного з Краматорська. До «уваги» російської спецслужби він потрапив через свою прокремлівську активність у забороненій соцмережі «Однокласники».

За вказівкою окупантів фігурант об’їжджав або пішки обходив місцевість поблизу лінії фронту, де приховано фіксував позиції українських військ. Отримані відомості він позначками відображав на гугл-карті і з детальним текстовим описом відправляв своєму російському куратору.

Співробітники СБУ викрили зрадника ще на початковому етапі його розвідактивності. Після документування злочинних дій фігуранта його було затримано за місцем проживання. Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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