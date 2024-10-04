Росіяни вночі атакували 19 БпЛА Shahed

Дев'ять дронів збили, ще сім приглушили РЕБ.

Цієї ночі ворог атакував 19 ударними БпЛА. Армія окупантів здійснила запуски з російських районів Приморсько-Ахтарська і Курська та з окупованого Криму.

Захисники збили дев'ять дронів, ще сім були втрачені локаційно. Про це повідомили в Повітряних силах у Telegram.

"9 ударних БпЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. 7 ворожих безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ (інформація про руйнування та потерпілих не надходила)", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram