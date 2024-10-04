Росіяни вночі атакували 19 БпЛА Shahed

Цієї ночі ворог атакував 19 ударними БпЛА. Армія окупантів здійснила запуски з російських районів Приморсько-Ахтарська і Курська та з окупованого Криму.
Захисники збили дев'ять дронів, ще сім були втрачені локаційно. Про це повідомили в Повітряних силах у Telegram.
"9 ударних БпЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. 7 ворожих безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ (інформація про руйнування та потерпілих не надходила)", – йдеться у повідомленні.
- Унаслідок нічної атаки ворога уламки Shahed-а влучили в багатоповерхівку в Києві. Минулося без поранених.