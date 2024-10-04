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​Окупанти майже 500 разів за добу атакував Запорізьку область

Від ворожих обстрілів постраждали 10 населених пунтктів області.

​Окупанти майже 500 разів за добу атакував Запорізьку область
Наслідки атаки на Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 493 удари по 10 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Білогір'ю та Успенівці.

288 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку та Новоандріївку. 

195 артобстрілів завдали вороги по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. 

Надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

1 жовтня росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. Тоді загинула людина, а ще 25 отримали поранення. 

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