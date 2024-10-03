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​У МЗС спростували повідомлення російських ЗМІ про нібито удари ЗСУ по Курській АЕС

На відміну від російських окупантів, ЗСУ не атакують мирних мешканців або цивільну інфраструктуру.

​У МЗС спростували повідомлення російських ЗМІ про нібито удари ЗСУ по Курській АЕС
МЗС

Повідомлення про нібито нанесення українською стороною ударів по атомній електростанції в місті Курчатов Курської області РФ або поруч із нею є неправдивими.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х.

"Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській АЕС або поблизу неї. На відміну від російських окупантів, Збройні сили України суворо дотримуються міжнародного гуманітарного права і не нападають на мирних мешканців або цивільну інфраструктуру", - написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х.

Раніше в російських ЗМІ та пабліках з'явилися повідомлення і відео вибухів у місті Курчатов. В українському Центрі протидії дезінформації також заявили, що російські повідомлення про нібито атаку по Курській АЕС чотирма ракетами Himars, які були перехоплені російською протиповітряною обороною, є відвертою неправдою.

"Звичайно, ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеченько. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає", - заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

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