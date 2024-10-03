Росіяни вдарили дроном по зупинці в Купʼянську

Сьогодні о 15:00 російські військові завдали удару дроном-камікадзе по зупинці в Куп’янську, на якій перебували люди.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Харківській області.

В результаті атаки дістали осколкових поранень 44-річний чоловік та 16-річна дівчина. Їх ушпиталили.

На місці події працює слідчо-оперативна група Куп’янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 30 вересня росіяни також дронами атакували Куп'янськ. Загинув чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту.