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Росіяни вдарили дроном по зупинці громадського транспорту у Купʼянську

Осколкових поранень зазнали 44-річний чоловік та 16-річна дівчина

Росіяни вдарили дроном по зупинці громадського транспорту у Купʼянську
Росіяни вдарили дроном по зупинці в Купʼянську
Фото: Нацполіція

Сьогодні о 15:00 російські військові завдали удару дроном-камікадзе по зупинці в Куп’янську, на якій перебували люди.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Харківській області.

В результаті атаки дістали осколкових поранень 44-річний чоловік та 16-річна дівчина. Їх ушпиталили.

На місці події працює слідчо-оперативна група Куп’янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 30 вересня росіяни також  дронами атакували Куп'янськ. Загинув чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту.

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