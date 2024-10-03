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Російські Ту-22 бояться бути збитими над Чорним морем і через поспіх уражають помилкові цілі, - британська розвідка

Після втрати Ту-22М3 у квітні Росія стала обережнішою у своїх ударних операціях у Чорному морі.

Російські Ту-22 бояться бути збитими над Чорним морем і через поспіх уражають помилкові цілі, - британська розвідка
російський ТУ-22 в аеропорту “Шайковка”
Фото: Вікіпедія

Російські пілоти бомбардувальників Ту-22 бояться бути збитими в Чорному морі, тому вони поспіхом направляють ракети на хибні цілі та залишають район.

Про це повідомляє "Мілітарний" із посиланням на британську розвідку.

У міністерстві оборони Великої Британії розповіли, що подібний інцидент стався з торговельним судном Aya, яке росіяни уразили ракетою у Чорному морі 11 вересня. Того дня судно, завантажене 26 тисячами тонн зерна, йшло з Одеси до Єгипту.

"Майже напевно це була протикорабельна ракета Х-22, запущена російським бомбардувальником Ту-22М3, який на той час діяв у цьому районі", - зазначили в міноборони.

Цілком імовірно, що відсутність детонації дозволила уникнути катастрофічних ушкоджень.

"Малоймовірно, що судно Aya було ціллю для цього удару і, ймовірно, було уражене через погані процедури наведення російськими пілотами, які використовували застарілий боєприпас", – йдеться у повідомленні.

Росія регулярно атакувала цілі вздовж чорноморського узбережжя України, включаючи острів Зміїний, намагаючись порушити експортну діяльність і послабити будь-які військові сили у цьому районі. Однак, за даними британської розвідки, після втрати Ту-22М3 у квітні цього року Росія стала обережнішою у своїх ударних операціях у Чорному морі.

Раніше, 1 вересня, росіяни ударили "Іскандером" по фермерській техніці, яку прийняли за військову колону. Колона фермерів перебувала на шляху Суми - Харків поблизу села Верхня Сироватка. Тоді спалахнув вантажний автомобіль і було пошкоджено близько 20 машин.

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