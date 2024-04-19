Повітряні сили підтвердили збиття російського літака Ту-22М3. Також знищено 22 ракети і 14 "шахедів"

У ніч на 19 квітня росіяни завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілониками.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил.

Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань - РФ.);

14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. - РФ.);

12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська обл. та з акваторії Азовського моря);

2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

"До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555;

14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;

11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 крилаті ракети Х-22.

Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети.

"Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території", - наголосили в Командуванні.