Унаслідок нічної атаки на Дніпропетровську область загинули 8 людей, близько 30 поранені

Окрім Дніпра, росіяни вночі били по інших населених пунктах області. Станом на 10:15 кількість загиблих унаслідок ударів по області зросла до дев'яти, поранених – до 29, повідомили в Офісі генпрокурора. Серед загиблих – двоє дітей.

Унаслідок обстрілів Кривого Рогу поранені троє людей, написав голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

В МВС додали, що в Синельниківсьому районі пошкоджено понад десять приватних будинків. Загинули шестеро людей, зокрема діти 14 і восьми років. Ще шістьох людей травмовано.

"Один з дітей, 6-річний хлопчик, був у вкрай важкому стані. Втім, його вдалося доставити до обласної лікарні. Медики зробили все, що могли. Можливе і неможливе. Врятували", – повідомив голова ОВА.

Під ударом був і Павлоград – там пошкоджена адмінбудівля.

Ворог бив в області по об'єктах залізниці. В Дніпрі тимчасово зупинив роботу вокзал.