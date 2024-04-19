Конгресвумен Спартц подала 5 правок до безпекового законопроєкту: усі не на користь України

Республіканка хоче скоротити суму допомоги та не дати можливість президенту списати борг за кредитом.

Уродженка України Вікторія Спартц, яка була обрана до Палати представників США від Республіканської партії, вимагає суттєво змінити текст законопроєкту спікера Майка Джонсона щодо 61 мільярда безпекової допомоги для нашої країни.

Як пише "Європейська правда", конгресвумен подала до документа 5 правок, усі з яких спрямовані на скорочення фінансування. Спартц пропонує виключити з тексту програму PDA, яка дозволяє Білому дому виділяти зброю безпосередньо з американських складів на суму 7,8 мільярда доларів.

Така ж сума фігурує у другій правці, відповідно до якої республіканка хоче прибрати згадку про виділення допомоги в кредит. Третя пропозиція забороняє президенту списати заборгованість за певних умов.

Четвертою правкою Спартц хоче виключити положення про 481 мільйон доларів фінансування Міністерства охорони здоров'я для біженців. А п'ята спрямована на заборону використання програми FMF щодо замовлення зброї безпосередньо у виробників на потребу союзника США.

Спартц стверджувала, що не буде підтримувати жодне фінансування для України, окрім летальної зброї, та вимагає спершу ухвалити норми щодо захисту південного кордону Штатів.