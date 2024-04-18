Росія перетворює ТОТ України на великий смітник

Окуповані території України просто потопають у смітті.

Окупанти під виглядом переробного заводу організовують новий сміттєвий полігон “Луганськ” поблизу Родакового на кордоні Лутугинського і Слов’яносербського районів.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Росіяни вже практикують вивезення сміття з Ростовської області на ТОТ Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців.

Нараз окуповані території України просто потопають у смітті. Несанкціоновані сміттєзвалища, антисанітарія, щурі – це вже звичне явище навіт на вулицях великих міст.