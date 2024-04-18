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Із частини майна родини Гринкевичів суд зняв арешт

Майно належить «ВТ Девелопмент», яка не фігурує у справі Гринкевичів.

Із частини майна родини Гринкевичів суд зняв арешт
Ігор і Світлана Гринкевичі
Фото: novyny.live

Шевченківський районний суд Києва скасував арешт частини майна родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у збагаченні за рахунок держави при постачанні Збройним Силам неякісних товарів і послуг, повідомляє NGL.media.

У переліку: будівля, приміщення та земельна ділянка, які належать ТОВ «ВТ Девелопмент», що входить в орбіту Гринкевича.

Зараз власником «ВТ Девелопмент» через ТОВ «Ясниський край» є львів’янин Максим Станкевич. Але ще влітку 2023 року бенефіціаром компанії була вказана дружина Ігоря Гринкевича Світлана.

Загалом у січні цього року Печерський районний суд Києва арештував майно «ВТ Девелопмент» у Львові. Серед нерухомості:

  • будівля площею 3100 м2, на вул. Героїв УПА, 72 у Львові;
  • нежитлові приміщення холодильника-розподілювача на вул. Апостола Д., 14 площею майже 1760 м2;
  • земельна ділянка площею 0,15 га на вул. Героїв УПА.

Адвокат «ВТ Девелопмент» сказав у суді, що компанія не пов`язана «з фактами укладення та виконання договорів, які предметом досудового розслідування». Також суд встановив, що слідчі не надали доказів протиправної діяльності «ВТ Девелопмент», вона не є стороною договорів, які розслідують, а майно придбали задовго до їх укладення.

На цій підставі суд вирішив скасувати арешт, бо він «не виправдовується потребами досудового розслідування».

Справа Гринкевичів

  • Ігоря Гринкевича підозрюють за двома епізодами: про пропозицію хабара та про невиконання постачань одягу для військових за контрактами з Міноборони. Син Роман Гринкевич фігурує в другій справі і має підозру в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні. 
  • В чому звинувачують родину Гринкевичів – читайте докладно у матеріалі LB.ua.
  • До речі, цьогоріч у січні в Одесі при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича.
  • Цього місяця Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід Гринкевичу-молодшому: тримання під вартою на два місяці із можливістю застави – 393 мільйони гривень, її при цьому зменшили.
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