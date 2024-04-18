Із частини майна родини Гринкевичів суд зняв арешт

Шевченківський районний суд Києва скасував арешт частини майна родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у збагаченні за рахунок держави при постачанні Збройним Силам неякісних товарів і послуг, повідомляє NGL.media.
У переліку: будівля, приміщення та земельна ділянка, які належать ТОВ «ВТ Девелопмент», що входить в орбіту Гринкевича.
Зараз власником «ВТ Девелопмент» через ТОВ «Ясниський край» є львів’янин Максим Станкевич. Але ще влітку 2023 року бенефіціаром компанії була вказана дружина Ігоря Гринкевича Світлана.
Загалом у січні цього року Печерський районний суд Києва арештував майно «ВТ Девелопмент» у Львові. Серед нерухомості:
- будівля площею 3100 м2, на вул. Героїв УПА, 72 у Львові;
- нежитлові приміщення холодильника-розподілювача на вул. Апостола Д., 14 площею майже 1760 м2;
- земельна ділянка площею 0,15 га на вул. Героїв УПА.
Адвокат «ВТ Девелопмент» сказав у суді, що компанія не пов`язана «з фактами укладення та виконання договорів, які предметом досудового розслідування». Також суд встановив, що слідчі не надали доказів протиправної діяльності «ВТ Девелопмент», вона не є стороною договорів, які розслідують, а майно придбали задовго до їх укладення.
На цій підставі суд вирішив скасувати арешт, бо він «не виправдовується потребами досудового розслідування».
Справа Гринкевичів
- Ігоря Гринкевича підозрюють за двома епізодами: про пропозицію хабара та про невиконання постачань одягу для військових за контрактами з Міноборони. Син Роман Гринкевич фігурує в другій справі і має підозру в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні.
- В чому звинувачують родину Гринкевичів – читайте докладно у матеріалі LB.ua.
- До речі, цьогоріч у січні в Одесі при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича.
- Цього місяця Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід Гринкевичу-молодшому: тримання під вартою на два місяці із можливістю застави – 393 мільйони гривень, її при цьому зменшили.