Гринкевичу-молодшому продовжили запобіжний захід

Роман Гринкевич у залі Печерського райсуду Києва, 22 січня 2024 року

У п'ятницю, 12 квітня, Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу, а саме — тримання під вартою на два місяці із можливістю застави – 393 мільйони гривень.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на коментар адвоката Гринкевича Андрія Гуджала.

Захисник Гринкевича-молодшого зазначив, що клопотання на продовження запобіжного заходу подавали прокурори. Роман Гринкевич є одним з пʼятьох підозрюваних у справі постачання одягу для ЗСУ.

Справа Гринкевича