Гринкевичу-молодшому продовжили запобіжний захід

У п'ятницю, 12 квітня, Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу, а саме — тримання під вартою на два місяці із можливістю застави – 393 мільйони гривень.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на коментар адвоката Гринкевича Андрія Гуджала.
Захисник Гринкевича-молодшого зазначив, що клопотання на продовження запобіжного заходу подавали прокурори. Роман Гринкевич є одним з пʼятьох підозрюваних у справі постачання одягу для ЗСУ.
Справа Гринкевича
- 22 січня о 6:50 в Одесі при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича, п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг.
- Раніше Державне бюро розслідувань пояснило, що не могло затримати сина бізнесмена Ігоря Гринкевича, Романа, до того як він зник, бо йому було недостатньо доказів.
- Гринкевич-старший підозрюється за двома епізодами: про пропозицію хабара та про невиконання постачань одягу для військових за контрактами з Міноборони: Роман Гринкевич фігурує в другій справі і має підозру в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні. Згодом Романа Гринкевича оголосили у розшук.
- В чому звинувачують родину Гринкевичів – докладно у матеріалі LB.ua.