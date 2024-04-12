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Гринкевичу-молодшому продовжили запобіжний захід

Суд зменшив суму застави до 393 млн. гривень.

Гринкевичу-молодшому продовжили запобіжний захід
Роман Гринкевич у залі Печерського райсуду Києва, 22 січня 2024 року
Фото: Олександр Магула/Суспільне

У п'ятницю, 12 квітня, Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу, а саме — тримання під вартою на два місяці із можливістю застави – 393 мільйони гривень.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на коментар адвоката Гринкевича Андрія Гуджала.

Захисник Гринкевича-молодшого зазначив, що клопотання на продовження запобіжного заходу подавали прокурори. Роман Гринкевич є одним з пʼятьох підозрюваних у справі постачання одягу для ЗСУ.

Справа Гринкевича

  • 22 січня о 6:50 в Одесі при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича, п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг.
  • Раніше Державне бюро розслідувань пояснило, що не могло затримати сина бізнесмена Ігоря Гринкевича, Романа, до того як він зник, бо йому було недостатньо доказів.
  • Гринкевич-старший підозрюється за двома епізодами: про пропозицію хабара та про невиконання постачань одягу для військових за контрактами з Міноборони: Роман Гринкевич фігурує в другій справі і має підозру в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні. Згодом Романа Гринкевича оголосили у розшук.
  • В чому звинувачують родину Гринкевичів – докладно у матеріалі LB.ua.
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