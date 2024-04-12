Співробітниця Львівської митниці звільнилась після відео з цінами її одягу та аксесуарів

Ремінець від Guccі для собаки інспекторки коштує 200 доларів.

Співробітниця Львівської митниці Юлія Дрига, яка стала героїнею скандального відео, написала заяву на звільнення за угодою сторін.

Про це повідомив в.о. начальника Львівської митниці Андрій Кузнік.

Після відео, на якому Дрига називає ціни свого вбрання, розпочата перевірка, у рамках якої жінку запросили для дачі пояснень до відділу з питань запобігання корупції.

Також направлено інформування до НАЗК з метою проведення перевірки та відповідного реагування.

Андрій Кузнік зазначив, що з 2 серпня 2023 року Юлія Дрига працювала Головним інспектором управління адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці.

Приводом для таких дій митниці стало відео, на якому блогер Ніколас Карма розпитав Дригу про вартість її вбрання.

Жінка розповіла, що вартість її образу становить 8 тис. доларів:

капелюх від українського дизайнера головних уборів та аксесуарів Руслана Багінського – 18 000 гривень;

сумка Louis Vuitton (бренд преміум-класу) – 1500 доларів;

взуття Hermes – 800 доларів;

годинник Cartier – 5000 доларів.

Ремінець від Guccі для собаки інспекторки коштує 200 доларів.

Згідно з декларацією Юлії Дриги, її доходи за 2023 рік становлять близько 180 тис. гривень.