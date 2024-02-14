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Львівські митники конфіскували системи Starlink вартістю 1 мільйон гривень

41-річний чоловік з Чернівецької області намагався завезти в Україні без декларування 34 термінали. 

Львівські митники конфіскували системи Starlink вартістю 1 мільйон гривень
Конфісковані системи Starlink
Фото: Львівська митниця

Обрав "червоний коридор", але приховав від декларування товари на мільйон гривень - співробітники митної служби на пункті пропуску "Шегині-Медика" затримали чоловіка, який намагався ввезти до України з Польщі 34 термінали системи Starlink.

Як повідомляє Facebook-акаунт львівської митниці, загальна вартість обладнання, яке вилучили у горе-контрабандиста, складає 1 мільйон гривень.

Затриманим виявився 41-річний житель Чернівецької області. Для проходження кордону він обрав "червоний коридор", проте зазначив, що везе лише вживаний металевий ящик та холодильник. Проте детальна перевірка його мікроавтобуса виявила незадекларовані "старлінки" - на додачу до медобладнання, яке зловмисник теж намагався завезти з порушенням митних правил.

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