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У ГУР підтвердили використання росіянами Starlink на фронті

Використання Starlink окупантами на своїх позиціях стало системним.

У ГУР підтвердили використання росіянами Starlink на фронті
термінали Starlink на позиціях росіян
Фото: Міліарний

У мережі з'явилася інформація, що російські військові на окупованих територіях почали використовувати термінали Starlink. У ГУР МО підтверджують цю інформацію.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що окупанти використовують Starlink на своїх позиціях, пише LIGA.net.

"Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами цих пристроїв. Це починає набирати системного характеру", – прокоментував Юсов.

Також, джерела американського видання Defense One, повідомили, що українські війська вперше виявили використання Росією пристроїв, підключених до супутника, кілька місяців тому і такі явища стали вже системними.

"Безпосередньо зараз російські війська, схоже, використовують десятки терміналів Starlink на довгому фронті. Коли у них будуть сотні, нам буде важко жити", – сказав один зі співрозмовників видання.

У свою чергу, SpaceX заперечують будь-яку співпрацю з російським урядом чи його військовими.  При цьому, в компанії заявили, що будуть деактивувати термінали, які були отримані без відповідної ліцензії.

Раніше зазначалося, що російські окупанти почали використовувати термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска на своїх позиціях, а компанія SpaceX позначила деякі тимчасово окуповані населені пункти України як ті, які мають доступ до покриття супутникового Інтернету Starlink. 

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