Росіяни скинули авіабомби на Куп'янський район

Ворог не припиняє атакувати Харківську область. Зокрема, під прицілом залишається Куп'янщина, де росіяни обстрілюють населені пункти КАБами.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 22 населених пунктів Харківщини: зокрема Козача Лопань, Охримівка, Миколаївка, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області та ін.

Також триває ліквідація наслідків ударів у Немишлянському районі Харкова. У медичних закладах області перебувають двоє поранених: стан 61-річної жінки та 45-річного чоловіка стабільний, продовжують лікування, загрози життю немає.

Окупанти завдавали авіаударів по Варварівці, Вільхуватці. Під обстріл потрапило село Бугаївка Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

"О 12:50 у с. Малинівка Чугуївського району відбувся обстріл РСЗВ. Без потерпілих. О 12:25 відбувся обстріл селища Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житловий масив "Театральний". Також пошкоджено скління вікон у двохповерховому житловому будинку, який знаходиться навпроти. Без постраждалих", – зазначив голова ОВА.

Вчора ввечері відбувся обстріл КАБами с.Водяне Куп’янського району. Зруйновано два приватні будинки. Пошкоджено сім приватних будинків. Загинула 56-річна жінка, постраждав 58-річний чоловік, від госпіталізації відмовився.

За межами села пошкоджене фермерське господарство. Зруйновано п’ять складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.