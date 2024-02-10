У Харкові 11 лютого оголосять днем жалоби за загиблими від російського обстрілу

Згоріли 15 житлових будинків, в яких загинуло сім людей, із них троє дітей. Крім того, поранення дістали 2 жінки та 1 чоловік.

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону повідомив, що у місті неділю, 11 лютого, оголосять днем жалоби за загиблими людьми під час російського обстрілу, передає Укрінформ.

"Вночі був обстріл міста Харкова, і як результат цього обстрілу відбулося загорання приватних будинків. Загалом згоріли 15 житлових будинків. На жаль, загинуло сім людей, із них троє дітей. І завтра у Харкові буде день жалоби. Ми оголосимо про це", – сказав Терехов.

Також міський голова розповів, що, крім семи загиблих, у Харкові поранені дві жінки та один чоловік.

"Чоловік зараз перебуває у лікарні, у нього 50% опіків тіла. Медики роблять усе можливе, щоб врятувати його життя", – додав Терехов.

Міський голова подякував харків'янам, які приходили до оперативного гуманітарного штабу та приносили допомогу для постраждалих під час нічного обстрілу.

Терехов повідомив, що за допомогою звернулися 57 мешканців міста, які постраждали від ворожого обстрілу. Він запевнив, що усіх постраждалих забезпечать місцем для проживання – розселять у гуртожитки та місця з резервного житлового фонду.

"Крім цього, ми провели перемовини з міжнародними фондами щодо можливості надати переносні будинки. Їх можна буде встановити на ділянках, люди там також зможуть проживати у більш-менш нормальних умовах на своїй території", – сказав Терехов.

За його словами, наразі загрози повторного загорання житлових будинків від атакованої приватної нафтобази немає, адже від неї практично нічого не залишилося.

Він додав, що жодного відношення до постачання палива українським військовим ця приватна нафтобаза не мала. І зазначив, що містяни не відчують перебоїв із постачанням палива через нічну атаку російських військ на Харків.