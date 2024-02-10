Берлін вважає, що у разі поразки у війні Україну залишить ще 10 мільйонів осіб, − ЗМІ

У разі поразки у війні з Росією Україну залишить ще 10 мільйонів осіб. Більшість біженців попрямує до Західної Європи.
Про це йдеться в експертному прогнозі німецького уряду, пише Welt am Sonntag.
Видання посилається на військових та парламентарів, які ознайомилися з документом.
“Якщо Україна розпадеться, федеральний уряд припускає, що близько десяти мільйонів людей покинуть країну”, − зазначає видання.
За цього сценарію переважна більшість біженців попрямує до Західної Європи, а однією з країн призначення буде Німеччина.
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Україну з початку російського нападу залишили понад 6 мільйонів осіб. У Німеччині перебуває 1,1 мільйона українців.
Водночас в уряді припускають, що Україна зможе утримати фронт до кінця 2024 року. Зараз найбільшою проблемою для Києва є відсутність допомоги від Сполучених Штатів, вважає Берлін.
- ЄС готовий продовжити заходи тимчасового захисту для українців після березня 2025 року. Європейські міністри погодилися із необхідністю гармонізувати законодавство у сфері тимчасового захисту для українців.