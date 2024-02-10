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Берлін вважає, що у разі поразки у війні Україну залишить ще 10 мільйонів осіб, − ЗМІ

Німецьке видання Welt am Sonntag посилається на експертний прогноз німецького уряду.

Берлін вважає, що у разі поразки у війні Україну залишить ще 10 мільйонів осіб, − ЗМІ
Фото: ДСНС

У разі поразки у війні з Росією Україну залишить ще 10 мільйонів осіб. Більшість біженців попрямує до Західної Європи.

Про це йдеться в експертному прогнозі німецького уряду, пише Welt am Sonntag.

Видання посилається на військових та парламентарів, які ознайомилися з документом.

“Якщо Україна розпадеться, федеральний уряд припускає, що близько десяти мільйонів людей покинуть країну”, − зазначає видання. 

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За цього сценарію переважна більшість біженців попрямує до Західної Європи, а однією з країн призначення буде Німеччина. 

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Україну з початку російського нападу залишили понад 6 мільйонів осіб. У Німеччині перебуває 1,1 мільйона українців.

Водночас в уряді припускають, що Україна зможе утримати фронт до кінця 2024 року. Зараз найбільшою проблемою для Києва є відсутність допомоги від Сполучених Штатів, вважає Берлін.

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