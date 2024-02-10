Міноборони дозволило військовим частинам вести облік документів лише в електронній формі

У разі переходу на е-документацію, вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено.

Відтепер військові частини зможуть вести облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) лише в електронній формі.

Це передбачено змінами до наказу Міністерства оборони №440 “Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України”.

“У середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації”, – зазначила заступниця Міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Військові частини зможуть використовувати для ведення електронної документації програмне забезпечення, яке:

прийняте в експлуатацію Міністерством оборони;

допущене до дослідної експлуатації. У такому разі програми мають відповідати усім вимогам щодо захисту інформації (мати атестат відповідності КСЗІ).

Наразі прикладом такої програми є SAP, автоматизована система управління оборонними ресурсами. Це провідна логістична система у світі, якою користуються 28 країн НАТО.

Для переходу на такі програми командирам чи начальникам військових частин, які ведуть власне військове господарство, потрібно видати наказ щодо їхнього використання.

У разі переходу залишається лише електронний облік, вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено.

До переходу можна вести облік майна в інших програмах без окремого дозволу – наприклад, Microsoft Office 365. Проте у такому випадку друкувати всі сторінки журналів обліку не потрібно – достатньо лише періодично підписувати узагальнюючу відомість при звірках.

Зазначимо, первинні документи (накладні, вимоги, акти, атестати) поки що залишаються в паперовій формі, оскільки вони підтверджують здійснення господарських операцій і можуть вимагатися при перевірках чи службових розслідуваннях.