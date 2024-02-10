Міноборони дозволило військовим частинам вести облік документів лише в електронній формі

Відтепер військові частини зможуть вести облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) лише в електронній формі.
Це передбачено змінами до наказу Міністерства оборони №440 “Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України”.
“У середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації”, – зазначила заступниця Міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.
Військові частини зможуть використовувати для ведення електронної документації програмне забезпечення, яке:
- прийняте в експлуатацію Міністерством оборони;
- допущене до дослідної експлуатації. У такому разі програми мають відповідати усім вимогам щодо захисту інформації (мати атестат відповідності КСЗІ).
Наразі прикладом такої програми є SAP, автоматизована система управління оборонними ресурсами. Це провідна логістична система у світі, якою користуються 28 країн НАТО.
Для переходу на такі програми командирам чи начальникам військових частин, які ведуть власне військове господарство, потрібно видати наказ щодо їхнього використання.
У разі переходу залишається лише електронний облік, вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено.
До переходу можна вести облік майна в інших програмах без окремого дозволу – наприклад, Microsoft Office 365. Проте у такому випадку друкувати всі сторінки журналів обліку не потрібно – достатньо лише періодично підписувати узагальнюючу відомість при звірках.
Зазначимо, первинні документи (накладні, вимоги, акти, атестати) поки що залишаються в паперовій формі, оскільки вони підтверджують здійснення господарських операцій і можуть вимагатися при перевірках чи службових розслідуваннях.
- У грудні уряд дозволив пораненим військовим подавати документи для проходження військово-лікарської комісії в електронній формі. Йдеться, зокрема, про довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), постанови ВЛК про потребу у відпустці для лікування і про непридатність до військової служби.