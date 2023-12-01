Пораненим військовим більше не треба подавати особисто документи ВЛК, – Міноборони

Систему електронного документообігу розгорнули у більшості військових частин, ТЦК та СП, а також у військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров’я.

Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством цифрової трансформації та громадськими організаціями розробили зміни до законодавства, які дозволяють спростити процеси, пов’язані з проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК) для поранених військовослужбовців ЗСУ та Міноборони.

"Пораненому військовому більше не треба возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність", – повідомили у Міністерстві оборони.

Відтепер заклади охорони здоров’я можуть обмінюватися такими документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу:

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)

постанову ВЛК про потребу у відпустці для лікування

постанову ВЛК про непридатність до військової служби

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК

Систему електронного документообігу розгорнули у більшості військових частин, ТЦК та СП, а також у військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров’я, де поранені військовослужбовці проходять військово-лікарську комісію.

Документи про рішення ВЛК щодо відпустки або про непридатність за станом здоровʼя в електронному вигляді до військової частини направить заклад охорони здоровʼя, а військовослужбовець після цього може одразу їхати до ТЦК та СП за місцем проживання або відпустки.

Військова частина, своєю чергою, після опрацювання рішення ВЛК, надсилає відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до ТЦК та СП.

Так само заклад охорони здоров’я може отримувати додаткові документи, необхідні для формування висновку ВЛК з військової частини – наприклад довідку про обставини травми. Варто лише відправити електронний запит.

Для передачі електронних документів потрібно надати свою згоду на обробку персональних даних в закладі, звідки направлятимуться документи.

Якщо установа, до якої звернувся військовий, не має системи електронного документообігу, можна зателефонувати на гарячу лінію Міноборони за номером 0 800 500 442 та повідомити про цей випадок.

Нагадаємо, електронна черга на ВЛК у військових поліклініках вже доступна для всіх військовослужбовців