Українські бібліотеки зможуть використовуватись як простір для отримання психологічної підтримки, - Мінкультури

Наразі завершено І етап тренінгів з першої психологічної допомоги для фахівців ВНЗ галузі мистецької освіти.

В межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?”, ініційованої Оленою Зеленською, Мінкультури реалізує проєкт “Мистецтво допомагати”. Т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв розповів, що Мінкультури планує створити умови на базі бібліотечних закладів, де населення зможе отримати психосоціальну підтримку.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“Проєкт містить три компоненти: бібліотеки як простір для отримання психологічної підтримки, навчання працівників та студентів закладів мистецької освіти та створення відео рекомендацій щодо відвідування культурних заходів”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що наразі завершено І етап тренінгів з першої психологічної допомоги для фахівців ВНЗ галузі мистецької освіти.

Викладачі дізналися, як вчасно й правильно надавати першу психологічну допомогу, а також піклуватися про власне психічне здоров’я, підтримувати емоційний стан студентів, визначати гострий і накопичений стрес.

Тренінги проходили в Києві, Харкові, Одесі, Кропивницькому та у Львові. До них долучилися близько 140 учасників. Проводити навчання допомагав Український Червоний Хрест та Держагентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Наступний, ІІ етап тренінгів, стартує незабаром.

Нагадаємо, у Запоріжжі продовжується проєкт допомоги дружинам загиблих захисників "Коханий, я живу!". Зараз триває набір до третьої групи з психологічної підтримки.