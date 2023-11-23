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До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини внесли новий обряд

Обряд присвячений початку Великого Посту, який є часом покаяння в усіх поганих вчинках. 

До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини внесли новий обряд
Фото: Пресслужба Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики внесло обряд “Гоніння гадюк” в Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Цей обряд було зафіксовано у с. Іскра Великоновосілківського району Донецької області та Нижньодуванській громаді Сватівського району Луганської області. 

Обряд присвячений початку Великого Посту, який є часом покаяння в усіх поганих вчинках. 

“Хоча обряд, скоріш за все, походить з дохристиянських вірувань, aле з прийняттям християнства він набув нових рис”, - додали в Мінкультури. 

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В обряді беруть участь виключно чоловіки. Вони повинні очистити оселю від злих духів, злиднів, лиха, всіляких хвороб та напастей, які називають “гадюками”, “гадами”. 

Кожна господиня готується до зустрічі з ”полазниками”, як називають у селі тих, хто ходить від двору до двору. Господиня з гостинцями чекає вдома до себе гостей-полазників.

Перший день Великого Посту іменують “жилавим понеділком”. В цей день жінкам категорично заборонено ходити по сусідах - є повір’я, що в цей день жінка, коли зайде до чужої оселі, приносить в хату лихо, нещастя.

Біля двору хлопці вітають господарів із початком Великого Посту і пропонують “прогнати гадюк” з хати та подвір’я. Після цього господарі дякують полазникам за проведений ритуал, за те, що не минули їхньої хати, і дають гостинці. Дітям та юнакам горіхи, цукерки, пиріжки, яблука, а дорослим чоловікам підносять чарку.

Обряд закінчується за селом в степу спаленням допоміжного “інструментарію” та загальною вечерею з того, чим пригощали господарі. 

Нагадаємо, Мінкультури та інформаційної політики додало технологію приготування обрядового напою “Варена” в селі Боромля Сумської області до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

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