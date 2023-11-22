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Пішов з життя художній керівник Театру на Печерську Олександр Крижанівський

Йому було 66 років.

Пішов з життя художній керівник Театру на Печерську Олександр Крижанівський
Фото: Театр на Печерську у Facebook

Помер режисер Театру на Печерську, актор та заслужений артист України Олександр Крижанівський.

"Сьогодні ми осиротіли… Наш Олександр Володимирович помер. Висловлюємо найглибші співчуття дружині, Тамарі Олександрівні та сину Володимиру", – йдеться у повідомленні театру.

Син Олександра Володимир повідомив, що прощання з митцем відбудеться найближчими днями "у місці, якому він присвятив останні 25 років свого життя" – Театрі на Печерську.

Дату та час близькі Олександра Крижанівського повідомлять пізніше.

Крижанівський зіграв у стрічках "Повернення Мухтара", "Нюхач-2", "Незламна", "За законами воєнного часу". Він помер від інфаркту по супутніх ускладнень. Олександру було 66 років.

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