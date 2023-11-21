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З 1 грудня мультфільм “Мавка” стане доступним на платформі Netflix

“Мавка” є найкасовішим анімаційним проєктом за всю історію українського кінопрокату.

З 1 грудня мультфільм “Мавка” стане доступним на платформі Netflix
Фото: Держкіно

Український мультфільм “Мавка” незабаром стане доступним для перегляду ще на одній платформі.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Анімаційний фільм “Мавка” набирає ще більшої популярності, подорож онлайн сервісами продовжується, наступною зупинкою стане стрімінгова платформа Netflix, на якій мультфільм стане доступним з 1 грудня”, - йдеться у повідомленні.

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В Держкіно нагадали, що “Мавка” є найкасовішим анімаційним проєктом за всю історію українського кінопрокату.

Мультфільм створено за мотивами “Лісової пісні” Лесі Українки та адаптовано під жанр сімейної анімації.

Як раніше повідомлялось, з 15 серпня на території США мультфільм “Мавка” можна переглянути онлайн. Онлайн англійською мультфільм можна переглянути на iTunes / Apple TV, Amazon Prime Video, Vudu, Microsoft та Spectrum OnDemand.

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