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Після дванадцятого вікенду прокату касові збори фільму “Довбуш” перевищили 67 млн гривень

Фільм подивились більше 476 тисяч глядачів.

Після дванадцятого вікенду прокату касові збори фільму “Довбуш” перевищили 67 млн гривень
Фото: planetakino.ua

Після дванадцятого вікенду прокату касові збори фільму “Довбуш” сягнули 67 191 493 гривень.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

За  цей час на стрічку було продано 476 391 квитків. 

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“Фільм “Довбуш” режисера Олеся Саніна — це кіно, покликане об’єднати всіх небайдужих до Батьківщини, історія про незламність та відстоювання свободи на тлі буремних подій”, - зазначили в Держкіно.

Покази фільму тривають.

Як раніше повідомлялось, після четвертого прокатного вікенду український фільм “Довбуш” став найкасовішим українським ігровим фільмом року.

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