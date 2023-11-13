У Львові після 8 років ревіталізації відкривається Jam Factory Art Center

18-го листопада у Львові відкриється найбільший в місті центр сучасного мистецтва Jam Factory Art Center. Про це повідомила пресслужба артцентру.

Jam Factory Art Center розташований у районі Підзамче, в індустріальній будівлі відомої як Фабрика повидла, де спочатку виробляли алкогольні напої, а пізніше фруктові й овочеві консервації. Зведена в 1872 році, будівля має статус пам’ятки місцевого значення. Діяльність фабрики зупинили в 1990-х роках. З 2008 року будівлю використовували на тимчасовій основі для культурних ініціатив, таких як “Тиждень актуального мистецтва,” театральний фестиваль. У 2015 році філантроп, культурний підприємець та історик доктор Гаральд Біндер купив будівлю фабрики щоб заснувати в ній мультидисциплінарний центр сучасного мистецтва.

Фото: Bohdan Yemets Виставкова зала

Роботи з ревіталізації простору тривали 8 років. Проєкт розробило австрійське архітектурне бюро Штефана Ріндлера у співпраці з української фірмою AVR Development. До будівельного процесу залучили компанії 7CI Group як генерального підрядника, DELTA Ukraine як управляючу компанію та Balbek Bureau для дизайну інтер’єрів. У відновленому корпусі розмістили великий виставковий зал, історичну виставку, крамницю, Jam Bar і терасу. Також звели нові простори з сучасним чорним кубом, який слугує репетиційною залою, авдиторіумом, Jam Cafe, укриттям й офісом. Комплекс складається з шести окремих просторів, спроєктованих для перформативних, виставкових, музичних та дискусійних проєктів. Навколо облаштована публічна зона для прогулянок і відпочинку. Вхід на територію комплексу вільний, винятками є окремі події та виставки.

Команду Jam Factory Art Center, що складається з 17 співробітників, очолили програмно-виконавча директорка Божена Пеленська та операційно-виконавча директорка Тетяна Федорук. До наглядової ради артцентру входять Гаральд Біндер (голова); Василь Косів, керівник Академії мистецтв у Львові; Олеся Хромейчук, директорка Українського інституту у Лондоні.

Програма відкриття

18 листопада з 15:00 до 22:00 Jam Factory Art Center запрошує відвідувачів на відкриття. Програма включатиме вітальні слова, кураторські екскурсії історичною виставкою і мистецькою виставкою «Наші роки, наші слова, наші втрати, наші пошуки, наші ми». Кураторами мистецької виставки є Катерина Яковленко, Наталія Маценко, Борис Філоненко. У виставці представлені роботи українських художниць і художників 2022-2023 років та з довшої хронології — від ХІХ століття по сьогодні. Виставка побудована за принципом новел та об'єднує твори на двох дистанціях — між сьогоденням і минулим та між персональними переживаннями й досвідами воєнного часу. Виставка триватиме до березня 2024 року та буде доповнена програмою з дискусій, зустрічей, кураторських екскурсій. Музична програма вечора включає концерт Мар’яни Садовської та Крістіана Томе з новою програмою «Навчитися світла», колаборація з Сафіє Лентер-Кизи, виступ Grisly Faye. Вхід вільний.

Фото: Bohdan Yemets Простір після ревіталізації

Нагадаємо, Український інститут відкрив представництво у Франції. Закордонний офіс планує поширювати українські культурні студії в французьких університетах та модерувати співпрацю культурних організацій двох країн.