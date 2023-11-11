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Український мультфільм “Мавка” почали показувати в кінотеатрах Словенії

Мультфільм “Мавка. Лісова пісня” створено за мотивами “Лісової пісні” Лесі Українки. 

Український мультфільм “Мавка” почали показувати в кінотеатрах Словенії
Фото: Скріншот з відео

У кінотеатрах Словенії розпочався прокат анімаційного українського фільму “Мавка”.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

“Дивіться, як Мавка говорить словенською й приходьте у кіно. Єднайтеся з українським пралісом, знайомтеся з дивовижними персонажами та вивчайте з ними мову вітру”, - йдеться у повідомленні.

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В Держкіно нагадали, що мультфільм “Мавка. Лісова пісня” створено за мотивами “Лісової пісні” Лесі Українки та адаптовано під жанр сімейної анімації.

Як раніше повідомлялось, у кінотеатрах Туреччини розпочався широкий прокат анімаційного українського фільму “Мавка”.

Також український анімований фільм “Мавка” офіційно вийшов у прокат в кінотеатрах Південної Кореї.

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