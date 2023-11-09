У Києві пройде фестиваль барокової музики Kyiv Baroque Fest

15-17 листопада в Національній Філармонії України та у приміщенні Vere Music Fund (Малопідвальна, 21/8) пройде фестиваль барокової музики Kyiv Baroque Fest. Про це повідомила пресслужба філармонії.

Однією з ключових ідей Kyiv Baroque Fest організатори називають посилення взаємозв'язків між Україною та іншими європейськими та світовими культурами та представлення музики минулих епох як частину сучасної культури.

Фестиваль зосереджено на постаті одного з найвідоміших композиторів XVIII століття – француза Жана-Філіпа Рамо, якому цьогоріч виповнюється 340 років. Його тему «Галантних Індій» організатори пропонують переосмислити крізь рамку постколоніальної теорії як тему «Галантних Європ», серед яких опиняється і Україна. Її представлятиме постать Бортнянського: як і Рамо, цей український композитор працює у “галантному стилі”; крім того, серед його творів є французькі музичні драми, що свідчить про впливи французької музичної традиції на його творчість. Твори французького бароко та галантного стилю виконуватимуть, зокрема, ті музиканти, що практикують історично-поінформоване виконавство.

15 листопада, 19:00. Національна філармонія України. Pour deux / Для двох

Виконавці: Ольга Шадріна-Личак, клавесин; Анна Іванюшенко, клавесин.

У програмі:

Максим Березовський (1745 – 1777). Соната для скрипки і клавесину C-Dur в 3-х частинах: 1. Без назви; 2. Grave; 3. Menuetto con 6 Variazioni. Транскрипція для двох клавесинів Марека Топоровського.

Жан-Філіп Рамо (1683 – 1764). Сюїта з опери-балету «Галантні Індії»: 1. Увертюра; 2. Менует; 3. Тамбурин; 4. Ніжна арія Троянди; 5. Арія африканських рабів; 6. Дикуни; 7. Чакона. Транскрипція для двох клавесинів Яна Сілеманна.

Георг Філіп Телеман (1681 – 1767). Концерт a-moll в 4-х частинах (TWV 52:a2): 1. Gravement; 2.Vistement; 3.Largement; 4.Vivement. Транскрипція для двох клавесинів Марека Топоровського.

Йоган Людвіг Кребс (1713 – 1780). Концерт для двох клавесинів a-moll в 3-х частинах (Krebs-WV 480): 1. Allegro; 2. Affettuoso; 3. Allegro.

Дмитро Бортнянський (1751 – 1825). Соната для клавесину F-Dur в одній частині (Allegro). Транскрипція для двох клавесинів Ольги Шадріної-Личак.

16 листопада, 18:00. Vere Music Fund. Les Rêveurs / Мрійники

Виконавці: Барокова майстерня (Паола Прокопенко, Анастасія Скрябіна, Дмитро Шевченко, Дарія Кривушина, Владислав Абельмас, Марк Іваницький, Тиміш Мельник, Олександр Олійник, Максим Поплінський, Олеся Мельницька, Тимофій Ілюхін, Марина Гордієнко, Олександр Чорний, Маргарита Вєтрова), клавесин.

У програмі:

Йоган Себастіан Бах (1685 – 1750). Алеманда з Французької сюїти Es-Dur (BWV 815). Виконує Тимофій Ілюхін (4 курс, акордеон).

Олег Безбородько (нар. 1973). Le Tombeau d’un Amour (2006). Виконує Паола Прокопенко (клавесин, творча аспірантура).

Жан-Анрі д'Англєбер (1629 – 1691). Безтактова прелюдія d-moll. Виконує Маргарита Вєтрова (клавесин, творча аспірантура).

Жозеф-Нікола-Панкрас Руайє (1705 – 1755). «L'Aimable» (Чуттєва). Виконує Анастасія Скрябіна (асистентура-стажування, камерний ансамбль).

Йоган Себастіан Бах (1685 – 1750). Токата c-moll (BWV 911). Виконує Дмитро Шевченко (асистентура-стажування, фортепіано).

Золтан Алмаші (нар.1975). «Ода» (2009). Виконує Дарія Кривушина (випускниця 2023 року, фортепіано).

Жан-Філіп Рамо (1683 – 1764). «Les Sauvages» (Дикуни), «L'Egyptienne» (Єгиптянка). Виконує Владислав Абельмас (магістр першого року, фортепіано).

Жозеф-Нікола-Панкрас Руайє (1705 – 1755). «La marche des Scythes» (Марш Скіфів). Виконує Марк Іваницький (магістр першого року, фортепіано).

Дмитро Бортнянський (1751 – 1825). Соната F-Dur в одній частині

(Allegro). Виконує Тиміш Мельник (4 курс, фортепіано).

Доменіко Скарлатті (1685 – 1757). Три сонати: A-Dur (К 322), d-moll (К 213), g-moll (К 433). Виконує Олександр Олійник (2 курс, фортепіано).

Йоган Якоб Фробергер (1616 – 1667). Токата d-moll. Виконує Максим Поплінський (магістр першого року, композитор).

Жозеф-Нікола-Панкрас Руайє (1705 – 1755). «Tambourin», Suite des Matelots (Тамбурін з Сюїти Моряків). Виконує Олеся Мельницька (магістриня першого року, акордеон).

Йоган Якоб Фробергер (1616 – 1667). «Plainte faite à Londres pour passer la Melancholie», Partita a-moll, FbWV 630 (Ламентація, написана в Лондоні, щоб розвіяти меланхолію з Партити a-moll). Виконує Марина Гордієнко (випускниця 2022 року, музикознавиця).

Франсуа Куперен (1668 – 1733). «Les Barricades Mystérieuses» (Таємничі перешкоди). Виконує Олександр Чорний (аспірант першого року, композитор).

Після концерту – дискусія на тему: «Що змінює клавесин та старовинна музика у житті музиканта».

17 листопада, 19:00. Національна філармонія України. Triste Joie / Сумна радість

Виконавці: Liatoshynskyi Capella (Наталія Хмілевська (сопрано), Олеся Люба (сопрано), Мирослав Дубинецький (тенор/контратенор), Денис Крутько (тенор), Костянтин Ленчик (бас);Тетяна Андрієвська (скрипка), Тетяна Нгуен (скрипка), Тетяна Гречанівська (віолончель), Ігор Тарновецький (теорба), Наталія Фоменко (клавесин), Дмитро Третяк (контрабас).

У програмі:

Роберт де Візе (1650 – 1733). Prélude et Allemande з «Livre de guittarre, dédié au roy» з «Suite en la mineur».

Себастьєн Ле Камю (1610 – 1677). «On n’entend rien dansce bocage» / «У цьому гаю нічого не чути» з «Airs à 2 et 3 parties», Book I: No. 30 (1661).

Жан-Батіст Сенайє (1687 – 1730). Соната g-moll для скрипки і басо-контінуо: Preludio, Allemanda, Adagio, Gavotta, Op. 1 № 6 (1710).

Мішель Ламбер (1610 – 1696). «Vos mépri schaque jour» / «Ти нехтуєш мною щоденно» з «Airs à une, II. III. et IV. parties avec la basse-continue».

Жак Дюфлі (1715 – 1789). П'єси для клавесину: La Forqueray (Rondeau), Médée (Vivement et fort), Chaconne з ІІІ та IV Livre Pièces de Clavecin (Paris).

Марк Антуан Шарпантьє (1643 – 1704). «Sans frayeur dans ce bois / «Без страху блукаю лісом», Chaconne (H 467).

Жан-Фері Ребель (1666 – 1747). Violin Sonata No.7 in g-moll «L'imortelle»: Allemande, Courante, Sarabande, Gigue (1712).

Марк Антуан Шарпентьє (1643 – 1704). «Amor vince» / «Любов перемагає». Pastoraletta (H.492).

Нагадаємо, Національний будинок музики оголосив програму на листопад. У розкладі - музика на тексти Вікторії Амеліної, французьке бароко, віденська класика.