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В ЮНЕСКО засудили ворожий обстріл Одеси, внаслідок якого постраждала будівля Національного художнього музею

"Культурні об’єкти мають бути захищеними відповідно до міжнародного права".

В ЮНЕСКО засудили ворожий обстріл Одеси, внаслідок якого постраждала будівля Національного художнього музею
Фото: ЮНЕСКО

В ЮНЕСКО засудили черговий обстріл Одеси, який здійснили російські військові вчора ввечері. Внаслідок атаки були пошкоджені 32 житлових будинки, зокрема будівля Національного художнього музею.

Про це ЮНЕСКО повідомляє у соцмережі Х.

"Художній музей в Одесі, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вчора ввечері знову постраждав унаслідок російського удару. ЮНЕСКО рішуче засуджує атаку", – йдеться у повідомленні.

В організації наголошують, що культурні об’єкти мають бути захищеними відповідно до міжнародного права.

Фото: ЮНЕСКО

Фото: ЮНЕСКО

Фото: ЮНЕСКО

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Нагадаємо, через обстріл Росією середмістя Одеси ввечері 5 листопада постраждали 32 житлові будинки: в Приморському районі міста – 10, в Хаджибейському – 22. Внаслідок атаки поранені восьмеро людей, з них п’ятеро були госпіталізовані.

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